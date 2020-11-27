Воронеж, , 16:21 — REGNUM Петицию в защиту исторических зданий хлебозавода №1, демонтаж которых ведётся в центре Воронежа, запустили в сети на специализированной платформе, сообщает 27 ноября корреспондент ИА REGNUM. Петиция адресована президенту РФ Владимиру Путину.

«Уважаемый Владимир Владимирович! К Вам обращаются жители города Воронежа. Мы просим Вас, как гаранта Конституции Российской Федерации, остановить нарушение Федерального закона Российской Федерации на территории нашего города. Уже неделю, день за днём, в центре миллионного города, под камеры центральных телеканалов, с массовым обсуждением в СМИ и социальных сетях, на глазах всех жителей города, происходит нарушение Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 N 73-ФЗ. Комплекс зданий паровой мельницы Третьего товарищества (Главный производственный корпус, Двухэтажный служебный корпус (Здание крупорушки), Одноэтажный служебный корпус, Дымовая труба), находящийся по адресу г. Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, д. 88, включён в список объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Однако уже неделю, у всех на виду, производятся строительные и хозяйственные работы по сносу данного комплекса зданий, что нарушает статью 36, данного Федерального закона №73», — говорится в тексте петиции.

Авторы петиции отмечают, что самое большое беспокойство вызывает не только собственно утрата исторических зданий, но и «многодневное публичное нарушение федерального закона», и просят вмешаться в ситуацию главу государства.

Как сообщало ИА REGNUM, демонтаж исторических зданий на территории хлебозавода №1 начался 19 ноября, невзирая на протесты градозащитников, горожан, а также на тот факт, что в конце октября здание включили в перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Только 25 ноября управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области сообщило о возбуждении дела об административном правонарушении. На площадке хлебозавода планируется застройка.

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