Москва, , 15:24 — REGNUM Повышения прозрачности рынка страховых услуг, оперативное решений сложных клиентских вопросов, прогресс в операционной работе страхового рынка в целом — давно стоящие актуальные задачи для участников страхового рынка. заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«В этой части борьба с мошенничеством и сокращение сроков урегулирования убытков — приоритетная задача как для клиентов, так и самых компаний. Ингода решение несложных вопросов в части ДТП растягивается неделями и более.

Если Банк России отрегулирует сотрудничество страхового бизнеса с городскими системами видеонаблюдения во всех крупнейших городах страны, это станет очередным прорывом.

Цифровизация бизнеса и внедрение самых передовых технологий позволит значительно сэкономить время клиентов, точнее определить страховую сумму, минимизировать действия недобросовестных граждан.

В выигрыше будут и городские бюджеты. Важно, что те же страховые компании могут сэкономить до 5% в операционных расходах в первые три года реализации проекта.

Это нелишние средства для стразового рынка, которое почти 10 лет находится в почти стрессовом состоянии», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, крупные страховые компании просят разрешить прямой доступ к видеокамерам на дорогах Москвы для выявления мошенничества и спорных страховых случаев.

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