Варшава, , 15:08 — REGNUM Разработчики из CD Projekt RED решили не раскрывать подробностей будущих дополнений для Cyberpunk 2077 до релиза игры. Об этом 27 ноября сообщает издание Eurogamer.

Студия приняла этого решение после многочисленных переносов релиза игры. Теперь они планируют подробнее рассказать о дополнениях в первом квартале 2021 года.

Напомним, Cyberpunk 2077 — это новое творение CD Projekt RED (серия «Ведьмак»), основанное на настольной игре Cyberpunk 2020. Его релиз ожидается 10 декабря 2020 года.

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