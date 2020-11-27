Элиста, , 14:14 — REGNUM В Республике Калмыкия за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались ещё пять пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 27 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Всего с начала пандемии жертвами COVID-19 в регионе стали 140 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии ухудшается эпидемиологическая ситуация: ежедневно увеличивается суточный прирост новых носителей коронавируса, возросла нагрузка на стационары.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии число жертв коронавируса достигло 135 человек