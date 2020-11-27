Элиста, , 14:03 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 97 человек, что на три случая заражения больше, чем днём ранее, передаёт ИА REGNUM 27 ноября.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»

Несмотря на выписку из стационаров ещё 111 пациентов, переболевших COVID-19, нагрузка на систему здравоохранения увеличилась. Так, лечение в больницах получает 571 человек (днём ранее — 523 пациента). На самоизоляции остаются 4 тыс. 285 жителей республики.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 11 тыс. 474 случая заражения коронавирусом, от COVID-19 вылечились более 9 тыс. пациентов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калмыкии ухудшается ситуация с заболеваемостью COVID-19