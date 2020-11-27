Томск, , 12:29 — REGNUM Режим ограничительных мер из-за угрозы коронавируса в Томской области продлён до 31 января 2021 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, такое решение принял губернатор Сергей Жвачкин.

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По его словам, благодаря противоэпидемическим мероприятиям ситуация несколько стабилизировалась, однако «эпидемия расслабленности не прощает».

«Поэтому наш штаб принял решение продлить действующий в Томской области режим ограничений до 31 января. Мы продолжаем обязательный масочный режим на транспорте, в магазинах и людных местах, сохраняем самоизоляцию для людей в возрасте 65+ и запрет на массовые мероприятия», — отметил глава региона.

Также продлено действие рекомендации работодателям перевести 30% сотрудников на удалённым режим. Губернатор призвал руководителей коллективов не ждать появления больных и работать на опережение.

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