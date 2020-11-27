Якутск, , 12:25 — REGNUM В Якутии в селе Черкёх в Таттинском районе вместо сгоревшего четыре года назад Дома культуры построят новое многофункциональное здание. Ориентировочная стоимость проекта — 200 млн рублей, рассказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Госсобрания республики Юрий Григорьев.

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«Депутаты фракции партии «Справедливая Россия» поддержали инициативу строительства культурного-досугового центра — жители села не раз обращались с просьбой постройки нового здания. Мы проголосовали за поправки в бюджет Якутии — в первом чтении финансирование на эти цели не было предусмотрено. Знаменательно и актуально, что будущий центр будет носить имя одного из основателей государственности республики, известного писателя — Платона Ойунского. Ведь село Черкёх — это его родина. Платон Ойунский был репрессирован, потом посмертно реабилитирован, умер в тюрьме», — рассказал Юрий Григорьев.

Новый досуговый центр построят как раз к 100-летию Якутии и 130-летию со дня рождения писателя, в 2022 году.

В новом здании планируют разместить помимо творческих коллективов, библиотеку, детские кружки и различные общественные организации.

По словам Юрия Григорьева, после корректировок, на этот год запланировано в бюджете 23 млн рублей на проектно-сметную экспертизу и начальное строительство.

Как сообщало ИА REGNUM, до конца 2020 года в республике Коми будут открыты ещё два социокультурных центра.

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