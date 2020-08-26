Сыктывкар, 26 августа 2020, 19:19 — REGNUM До конца года в республике Коми будут открыты ещё два социокультурных центра. Об этом врременно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба сообщил в среду, 26 августа, во время открытия социокультурного центра в поселке Чиньяворык Княжпогостского района.
Он также сообщил, что в этом году в деревне Горьковская Сысольского района и селе Усть-Ухта Сосногорского района также будут открыты социокультурные центры. Всего по типовому проекту центра в Чиньяворыке будет построено в республике четыре клуба. Для проектов, запланированных для строительства в Сторожевске, Каджероме в 2021—2022 годах выбраны более масштабные проекты с вместимостью в залах на 100−150 посадочных мест.
Это уже третий по счету дом культуры в Чиньяворыке, предыдущие сгорели по различным причинам. Последний раз огонь уничтожил клуб в 2014 году, пожар случился 1 июня, в День защиты детей.
С тех пор досуг молодежи организовывала школа. В новом центре с символичным названием «Феникс» под одной крышей собраны библиотека, кинозал на 49 мест, помещения для досуговой деятельности.
Общая площадь центра 282 квадратных метра. В память о прошлых ЧП особый упор в новом здании сделали на соблюдение мер противопожарной безопасности. Здание оборудовано сигнализацией и дымоуловителями, рядом с центром имеется пожарный водоем на 100 кубов, само здание центра построено по каркасно-щитовой технологии из негорючих материалов. В планах благоустроить территорию вокруг центра.