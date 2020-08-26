Сыктывкар, , 19:19 — REGNUM До конца года в республике Коми будут открыты ещё два социокультурных центра. Об этом врременно исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба сообщил в среду, 26 августа, во время открытия социокультурного центра в поселке Чиньяворык Княжпогостского района.

«Очень рад, когда «сходятся звезды» — открываются социокультурные центры, больницы, школы. Это ещё раз подчеркивает, что не хлебом единым жив человек. Для меня очень радостно, что сегодняшний социокультурный центр появляется как долгожданный ребенок, потому что это ответ на ваши просьбы и желания. Самое главное, что в нем уже есть ваша работа и ваш труд. Потому что и до него вы занимались творчеством, собирались вместе, работали на сцене и этот новый дом в новом качестве все это расцветит», — обратился к местным жителям Владимир Уйба.

Он также сообщил, что в этом году в деревне Горьковская Сысольского района и селе Усть-Ухта Сосногорского района также будут открыты социокультурные центры. Всего по типовому проекту центра в Чиньяворыке будет построено в республике четыре клуба. Для проектов, запланированных для строительства в Сторожевске, Каджероме в 2021—2022 годах выбраны более масштабные проекты с вместимостью в залах на 100−150 посадочных мест.

«Очень удобно, когда несколько учреждений культуры находятся под одной крышей. Это правильно с точки зрения экономики и удобно для самих жителей. По опыту прошлых лет могу сказать, что это очень удачная практика, которая будет реализована и в последующих проектах», — отметил министр культуры Республики Коми Сергей Емельянов.

Это уже третий по счету дом культуры в Чиньяворыке, предыдущие сгорели по различным причинам. Последний раз огонь уничтожил клуб в 2014 году, пожар случился 1 июня, в День защиты детей.

С тех пор досуг молодежи организовывала школа. В новом центре с символичным названием «Феникс» под одной крышей собраны библиотека, кинозал на 49 мест, помещения для досуговой деятельности.

«В поселке проживает почти 1000 человек, жители истосковались за эти годы по кружкам, клубам, вечерам танцев. На строительство потрачено 33,5 млн рублей. Предполагается, что здесь будет вокальный кружок, хореографический, кружок детского творчества, волонтёрское движение, танцевальные вечера для разных возрастов, библиотека с компьютерным оснащением», — рассказала заведующая социокультурного центра «Феникс» Ирина Дмитрунина.

Общая площадь центра 282 квадратных метра. В память о прошлых ЧП особый упор в новом здании сделали на соблюдение мер противопожарной безопасности. Здание оборудовано сигнализацией и дымоуловителями, рядом с центром имеется пожарный водоем на 100 кубов, само здание центра построено по каркасно-щитовой технологии из негорючих материалов. В планах благоустроить территорию вокруг центра.