Астрахань, , 11:55 — REGNUM В Астраханской области 27 ноября подтверждено 153 новых случая заражения коронавирусом — на два больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 13 тыс. 406 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 846 человек.

Выздоровели 9317 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 246 человек скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.

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