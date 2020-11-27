Стокгольм, , 11:22 — REGNUM В отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), посвященном усилиям различных стран — участниц объединения в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, Швеция была признана худшей страной с точки зрения действий властей по купированию последствий ухудшающейся эпидемиологической обстановки. Теперь отчёт, опубликованный в прошлые выходные, отзывается, так как специалисты ОЭСР признали, что при составлении документа ими были допущены ошибки, а расчёты оказались неверными. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

«Мы допустили некоторые ошибки», — констатировал аналитик ОЭСР по вопросам политики здравоохранения Гийом Деде.

Как сообщало ИА REGNUM, Швеция была признана как страна с худшими показателями в деле сокращения коэффициента распространения коронавируса SARS-CoV-2, индекса репродукции R, который показывает, какое количество людей сможет инфицировать один заражённый коронавирусом человек. Страну также укоряли в низкой скорости сокращения количества госпитализаций в реанимацию пациентов с тяжёлой формой протекания COVID-19.

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Однако выяснилось, что специалисты ОЭСР произвели неверные расчёты сразу по нескольким странам. Статистики по ошибке соединили показатели по количеству тестов, проводимых еженедельно и ежедневно для четырех стран, включая Швецию.

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