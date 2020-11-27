Москва, , 11:14 — REGNUM Страховые компании проводят переговоры с департаментом информационных технологий (ДИТ) Москвы о предоставлении доступа к системе интеллектуального видеонаблюдения. Об этом 27 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Отмечается, что в переговорах принимает участие Центробанк РФ, который, согласно материалу, и выступил инициатором. Целью проекта может стать борьба с мошенничеством и сокращение сроков урегулирования убытков.

В перспективе компании рассчитывают получить доступ к аппаратно-программному комплексу «Безопасный город», который имеет общероссийский охват.

Опрошенные изданием представители страховых компаний подтвердили интерес к городской системе видеонаблюдения.

Как сообщало ИА REGNUM, расширение сети камер видеонаблюдения в столице нельзя расценивать как создание цифрового концлагеря, заявил руководитель департамента информационных технологий города Москвы Эдуард Лысенко на заседании комиссии Московской городской думы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям.

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