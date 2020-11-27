Иксан, , 10:22 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус был выявлен у трех представителей сухопутных войск в Иксане, одного представителя сухопутных войск в Чхольвоне и одного представителя военно-воздушных сил в Сосане.

Отмечается, что новых случаев заражения в пятой дивизии сухопутных войск в Ёнчхоне, где ранее выявили 70 заражённых, не выявлено.

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Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 347. Из числа инфицированных 180 человек вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 569 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 32 887.

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