Тбилиси, , 10:26 — REGNUM В Грузии в течение последних суток выявили 4780 случаев заражения коронавирусом, что является наибольшем показателем, зафиксированным в стране за время пандемии. Эту информацию 27 ноября опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 123 470 человек, у кого тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Из них 102 270 победили инфекцию, в том числе 3489 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии умер 1161 человек с диагнозом COVID-19, в том числе 37 — в течение последних суток. В стационаре лечат 6251 пациента, в оборудованных гостиницах — 3863. На карантин поместили 2114 человек.

Накануне в Грузии сообщили, что за сутки выявили 3801 носителя SARS-CoV-2. В тот же период выздоровели 3200 человек, ранее заразившиеся коронавирусом.

Стоит отметить, что с 28 ноября 2020 года до 31 января 2021 года в Грузии ужесточаются ограничительные меры для защиты населения от коронавирусной инфекции. Работа общественного транспорта, кроме такси будет запрещена. Также придется закрыться торговым центрам, вещевым рынкам и большинству сервисных служб. Рестораны и кафе в этот период смогут работать только на вынос.

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