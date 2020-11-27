Улан-Удэ, , 10:10 — REGNUM Предприятиям в сфере торговли, общепита, а также потребительских услуг в Бурятии разрешено возобновить работу с 1 декабря. Решение об этом принято 27 ноября на заседании регионального оперативного штаба, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Изменения внесены также в указ главы о мерах против коронавируса. При этом для всех предприятий сохраняются требования по соблюдению санитарных требований.

«Руководству торговых центров и комплексов, а также торгово-развлекательных комплексов необходимо обеспечить разделение потоков входящих и выходящих из здания посетителей. Вход покупателей во все помещения допускается только в масках», — отметили в правительстве.

Кафе и рестораны будут работать до 10 часов вечера.

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