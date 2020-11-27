Улан-Удэ, , 09:59 — REGNUM Большинство школ в Бурятии с 30 ноября вернутся к очному формату обучения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, такое решение принято на заседании регионального оперативного штаба 27 ноября.

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При этом исключением станут школы, в которых обучается более 1000 детей. 30% учащихся в них, как отмечается, останутся на «дистанционке» ещё две недели.

«Также руководство общеобразовательной организации может самостоятельно принимать решение по введению дистанционной формы обучения по согласованию с администрацией муниципального образования», — добавили в правительстве.

В общеобразовательных организациях за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования: изобразительного искусства, трудового обучения, технологии, физики и химии.

Напомним, решением оперштаба осенние каникулы для школьников республики продлились две недели, со 2 по 14 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 ноября в Бурятии действовали дополнительные ограничения в связи с угрозой коронавируса. На две недели были закрыты предприятия торговли и общепита. Как стало известно накануне, 26 ноября, локдаун будет отменён с 30 ноября.

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