Ставрополь, , 09:04 — REGNUM Количество зарегистрированных на Ставрополье случаев заражения коронавирусом нового типа, по данным на утро 27 ноября, превысило 27 тыс., сообщил на своей странице в Instagram глава субъекта Владимир Владимиров. Накануне в крае выявили 225 носителей инфекции — это третий по величине суточный прирост в регионе с начала пандемии.

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За минувшие сутки на Ставрополье выздоровели 176 пациентов с COVID-19. Всего в крае к настоящему времени болезнь победили более 24,1 тыс. человек, или около 89,3% инфицированных. Умерли в регионе 532 пациента с коронавирусом, шестеро из них скончались накануне.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье государственные аптеки начали бесплатную выдачу лекарств пациентам, которые переносят коронавирус в легкой и среднетяжелой формах и лечатся амбулаторно. Препараты можно получить только по рецепту врача, больным их доставляют медработники и волонтеры.

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