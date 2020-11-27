Черкесск, , 08:59 — REGNUM В Карачаево-Черкесии временно не будут проводить плановую медицинскую диспансеризацию населения. Медорганизации откажутся на время и от проведения профилактических осмотров сотрудников предприятий. Это вынужденная мера в условиях осложняющейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции, сообщил 26 ноября глава региона Рашид Темрезов.

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"Мы вынуждены временно приостановить профилактические медосмотры и плановую диспансеризацию. Далее рассматриваем комплекс дополнительных мер в предновогодний период и каникулы», — объяснил региональный руководитель в своем Instagram.

Напомним, в Карачаево-Черкесии в последние недели ежедневный прирост числа заразившихся коронавирусом не опускается ниже 80−90 человек. В связи с ростом пациентов с COVID-19 возросла нагрузка на сотрудников медорганизаций.