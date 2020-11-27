Барнаул, , 08:42 — REGNUM Кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») сомневается в целесообразности делать выводы о преобладании тех или иных симптомов коронавирусной инфекции у детей. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM наиболее частые симптомы коронавируса, обозначенный Роспотребнадзором, он, в частности пояснил:

«На самом деле выводы о преобладании тех или иных симптомов коронавирусной инфекции представляются затруднительными. Это тоже является целью научных исследований, и результаты подобных исследований, проведенные в разных центрах, будут существенно отличаться — не исключено, что и кардинально.

Поэтому важно знать ключевые типичные симптомы, которые помогут провести предварительную диагностику. В этой связи гораздо более специфичными и «полезными» с точки зрения диагноста симптомами являются потеря обоняния и вкуса, которые, в отличие от кашля и лихорадки, принято напрямую ассоциировать с коронавирусной инфекцией. Именно эти симптомы, хотя и не относящиеся к самым тяжелым, являются визитной карточкой COVID-19. Ранее распространенные в популяции ОРВИ (грипп, парагрипп, риновирус и др.) редко сопровождались исчезновением обоняния и вкуса».

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Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что температура и кашель являются наиболее распространенными симптомами коронавируса среди детей, рассказал РИА Новости заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Потерю обоняния эксперт назвал не столь характерным симптомом.

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