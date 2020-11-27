Буэнос-Айрес, , 02:38 — REGNUM Похороны бывшего игрока и тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадоны прошли на частном кладбище Белла-Виста, которое находится в 35 км от аргентинской столицы Буэнос-Айреса, передает телеканал Todo Noticias.

В церемонии участвовал узкий круг лиц. Бывшего футболиста похоронили рядом с могилами его родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Аргентины решили досрочно остановить церемонию прощания с Диего Марадоной, проходившей в президентском дворце «Каса Росада». Решение связано с беспорядками, вспыхнувшими в Буэнос-Айресе.

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