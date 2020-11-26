Москва, , 22:39 — REGNUM Интенсивные снегопады с дождями и гололёд ожидаются в ближайшие дни в центральных и северо-западных регионах России. Об этом 26 ноября сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, сильные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, налипание мокрого снега и гололёд прогнозируются в Архангельской и Мурманской областях и Карелии.

Схожие погодные явления, но менее интенсивные, ожидаются также в Московской, Ярославской, Калужской и Смоленской областях.

«Неблагоприятная и тоскливая погода, я бы сказал», — отметил специалист.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня МЧС предупредило о мокром снеге и гололедице в Московском регионе.

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