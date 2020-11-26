Майкоп, , 17:43 — REGNUM Акция «Довези врача» запущена в Адыгее по инициативе регионального отделения Общероссийского народного фронта. Несколько десятков добровольцев с личным автотранспортом по заявкам администраций поликлиник помогают медикам, привозят их к пациентам, а также доставляют лекарства больным с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 26 ноября в пресс-службе главы и правительства республики.

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По данным минздрава Адыгеи, в связи с ростом в республике числа случаев заражения коронавирусной инфекцией существенно увеличилась нагрузка на медперсонал. В этой связи, как отмечается, глава региона Мурат Кумпилов поставил задачу максимально использовать возможности волонтерского движения, при этом стимулировать и поощрять всех, кто принимает активное участие в борьбе с COVID-19.

«Многие медики давно работают на пределе возможности. Сейчас в период подъема случаев заболевания коронавирусом и ОРВИ важно консолидировать усилия и сделать все от нас зависящее, чтобы снизить нагрузку на медперсонал», — приводятся в сообщении слова главы субъекта.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мурат Кумпилов поручил привлекать, автопарк республиканских и муниципальных органов власти для нужд здравоохранения. Транспорт будет использоваться для подвоза медиков на вызовы к больным и к месту работы, для доставки лекарств пациентам с COVID-19, инвалидам и людям с хроническими заболеваниями.