Чикаго, США, , 17:05 — REGNUM Геймер с ником thethiny разгадал загадку таинственного метеорита в игре Mortal Kombat 11. Об этом 26 ноября сообщает издание Eurogamer.

Как оказалось, при появлении падающего метеорита в режиме «Башни» нужно ввести комбинацию: влево, вверх, влево, вправо, влево, вверх, вверх. После этого откроется доступ к случайной башне и облику Mortal Kombat League в качестве награды.

Напомним, таинственный метеорит периодически пролетает на заднем фоне в режиме «Башни» игры Mortal Kombat 11. Больше года после релиза геймеры не могли понять, для чего разработчики добавили его в проект.

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