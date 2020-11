Ванкувер, Канада, , 15:44 — REGNUM Релиз игры MechWarrior 5: Mercenaries в магазинах Steam и GOG перенесли из-за выхода Cyberpunk 2077. Об этом разработчики из Piranha Games сообщили 25 ноября на официальном сайте проекта.

Релиз игры в Steam и GOG, а также дополнения Heroes of the Inner Sphere перенесли до весны 2021 года. Однако эта задержка позволит разработчикам выпустить свой проект на консолях — он будет доступен на Xbox One и Xbox Series X.

Напомним, оригинальный релиз MechWarrior 5: Mercenaries состоялся в декабре 2019 года. Изначально игра была доступна только в магазине Epic Games Store.

