Москва, , 15:23 — REGNUM На «чёрную пятницу», как и на все другие события в этом году, накладывается ситуация, связанная с коронавирусом, под влиянием пандемии меняются паттерны поведения клиентов, еще больше усиливается их переход в онлайн, заявила 26 ноября ИА REGNUM руководитель департамента развития бизнеса Teleperformance Russia Group Анна Ставнийчук.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Она обратила внимание, что те потребители, которые раньше были склонны совершать покупки в большей степени в офлайн-магазинах, сейчас отказываются от этого.

«Во время первой волны этот переход произошел довольно резко. Соответственно, если раньше в период «чёрной пятницы» и предновогодних распродаж нагрузка на онлайн-ретейл составляла порядка 200%, то сейчас этот показатель может достигнуть 400%. Причем нагрузка увеличится во всех каналах: в интернет-магазине, в контактном центре, в логистической службе», — отметила эксперт.

По её словам, в текущей ситуации очень сложно говорить об изменениях возрастного диапазона покупателей, так как из-за вынужденной самоизоляции все группы населения начали активнее пользоваться интернетом, онлайн-сервисами и стали совершать покупки в сети.

«Если раньше можно было сегментировать аудиторию, то сегодня, особенно рассматривая ситуацию в Москве, где произошел резкий скачок развития электронных сервисов, в том числе государственных, сделать это гораздо сложнее. События апреля и мая, когда практически всё было закрыто, поспособствовали тому, что даже возрастные категории жителей, привыкшие всегда всё делать в офлайн-среде, пришли в онлайн», — пояснила Ставнийчук.