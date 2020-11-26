Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга решила озаботиться состоянием завода «Красный треугольник», который долгие годы пытались спасти градозащитники. Накануне в соцсети попали фотографии нынешнего состояния завода — с рухнувшей крышей.

Обрушенная крыша завода «Красный треугольник» (цитата группы группа «Красный Треугольник» в соцсети)

По факту обрушения прокуратура учинила проверку. Ведомство «даст оценку действиям собственника на предмет соблюдения требований федерального законодательства об охране объектов культурного наследия и обеспечении сохранности государственного имущества».

Кроме того, по данным СМИ, на месте завалов работают сотрудники МЧС.

Защитники исторического завода поделились фотографиями очевидцев в социальных сетях накануне, 25 ноября.

«Это катастрофа!» — прокомментировали они. По их словам, крыша четырехэтажного исторического корпуса №8 рухнула еще 24 ноября, здание является выявленным объектом культурного наследия.

«Однако государство исторические здания не охраняет. Это привело к разгулу мародёрства. Крыша рухнула ровно в том месте, где в 2018 и 2019 году преступники срезали металлоконструкции, поддерживающие крышу. Таким же образом в 2011 году рухнула крыша корпуса №4, где так же были срезаны несущие металлоконструкции. Ранее в 2019 году преступники распилили на металл корпус №26 — здание частично уничтожено. А в июле 2020 года преступники срезали на металл несущие балки корпуса №22 — здание под угрозой обрушения», — пишут градозащитники.

«Красный треугольник» (до обрушения) ИА REGNUM

Действительно, «Красный треугольник» годами страдает то от пожаров, то, если судить по словам гражданских активистов, от мародерства. Крупный пожар произошел в октябре 2017 года. А в 2019 году петербургское отделение ВООПИиК сообщало о налете мародеров, от рук которых пострадала пристройка главного корпуса здания: в майские праздники злоумышленники выламывали балки, на которые опирается кровля.

«Красный треугольник» (до обрушения) ИА REGNUM

«Двое мужчин аккуратно срезают балки пристройки. Часть кровли ещё на месте, однако другая часть уже снята. Активисты опасаются, что после того, как балки будут спилены, постройка может обрушиться. Охрана комплекса, как обычно, бездействует. К сожалению, это уже не первый случай разрушения корпусов завода. Ранее в одном из них были срезаны два клёпаных бака и винтовая лестница, вандалы были задержаны сотрудниками полиции, однако судьба ценных элементов неизвестна. Разрушения происходят на фоне того, что КГИОП до сих пор не утвердил статус комплекса завода «Красный треугольник» и его предмет охраны, в то время как историко-культурная экспертиза была проведена ещё в 2016 году», — заявляли в ВООПИиК.

«Красный треугольник» (до обрушения) ИА REGNUM

Теперь же защитники «Красного треугольника» убеждены, что «памятник уничтожают целенаправленно» и привлекать к ответственности нужно не только мародеров, но и чиновников — за халатность. «Просим считать эту публикацию обращением в прокуратуру», — заявили они в соцсетях 25 ноября, после чего надзорное ведомство и начало проверку.

Читайте ранее в этом сюжете: Здание завода «Красный треугольник» горит в Петербурге