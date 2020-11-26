Астрахань, 26 ноября 2020, 13:15 — REGNUM В Астраханской области 26 ноября подтвержден 151 новый случай заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: карантин, ограничения и новые «рекорды» — все новости»
Всего в регионе зарегистрировано 13 тыс. 253 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 883 человека.
Выздоровели 9211 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 243 человека скончались.
Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.
Читайте ранее в этом сюжете: КАМАЗ подарит астраханским медикам средства индивидуальной защиты
Читайте развитие сюжета: В Астраханской области скончались ещё три пациента с COVID-19