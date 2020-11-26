Астрахань, , 13:15 — REGNUM В Астраханской области 26 ноября подтвержден 151 новый случай заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 13 тыс. 253 положительных теста. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 883 человека.

Выздоровели 9211 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 243 человека скончались.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,04.

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