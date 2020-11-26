Санкт-Петербург, , 13:07 — REGNUM В Петербурге в последние годы значительно упала рождаемость. Об этом заявил 26 ноября глава городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Он сказал, что в целом численность жителей Северной столицы постоянно растет, сейчас их более 5 млн 300 тыс. человек, но в основном это происходит за счет миграции.

«К сожалению, есть и проблемы в этот период времени: у нас рождаемость стала значительно меньше в силу того, что женщин репродуктивного возраста почти в 2,5 раза меньше. И тем не менее мы гордимся тем, что в городе постоянно растет количество многодетных семей», — заявил чиновник.

Всего в Петербурге сегодня более 943 тыс. детей и более 47 тыс. многодетных семей. В год около 21 млрд рублей городской бюджет тратит на меры поддержки семьи, материнства и детства.

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Напомним, по данным Петростата, число родившихся младенцев на 1000 человек населения в январе — сентябре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, уменьшилось в Петербурге на 6,4%. Смертность за тот же срок увеличилась в Северной столице на 14,4%.