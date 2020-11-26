Нур-Султан, , 12:15 — REGNUM Усилить поддержку молодых специалистов, устроившихся на работу в малых городах, предложил депутат Сената Казахстана Бекболат Орынбеков 26 ноября на пленарном заседании нижней палаты парламента.

По его словам, в настоящее время большинство молодых специалистов, устроенных по программе «С дипломом в село», остаются без государственной поддержки.

Орынбеков уточнил, что молодые специалисты не получают социальной помощи из-за городского статуса населенных пунктов. Например, в одном из районных центров Джамбульской области — городе Шу в 2017—2018 году устроились шесть специалистов.

Позднее пять человек уволились из-за отсутствия соцпомощи, сказал сенатор. В 2019—2020 году в Шу никто не трудоустроился. В настоящее время в городе не хватает 29 специалистов в социальной сфере.

Орынбеков предложил внести изменения в приказ министерства национальной экономики, чтобы молодые специалисты получали помощь при трудоустройстве не только на селе, но и в малых городах.