Пхочхон, Южная Корея, , 12:22 — REGNUM В период с 19 по 25 ноября в Южной Корее выявили восемь случаев гибели диких кабанов от африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды.

Паулюс Поттер. Две свиньи в свинарнике

По их словам, вирус был обнаружен в тушах кабанов, найденных в окрестностях уезда Хвачхон, Янгу, Инчдже и города Пхочхон провинции Кёнгидо. Общее число случаев заражениями диких животным вирусом африканской чумы свиней увеличилось до 812.

Известно, что после подтверждения данных случаев представители министерства окружающей среды намерены предпринять комплекс мер для предотвращения распространения вируса.

Африканская чума свиней (АЧС) — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.