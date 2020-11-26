Найроби, , 12:21 — REGNUM Президент Кении Ухуру Кеньятта заявил об удалении своего личного аккаунта в Twitter из-за оскорблений, передает ВВС Swahili.

Глава государства заявил, что его раздражают оскорбления в Twitter, из-за чего он не может уснуть.

«Я бы предпочел поговорить с женой, поспать, а утром проснуться и пойти на работу», — прокомментировал он удаление своей учетной записи.

Личный Twitter-аккаунт главы государства имел более трёх миллионов подписчиков, и после его удаления для официальных заявлений администрация президента будет использовать аккаунт Государственного дома, который имеет около миллиона подписчиков.

По словам журналистов, жители Кении зачастую активно пользуются Twitter, что часто приводит к онлайн-перепалкам с пользователями соцсети из других стран.