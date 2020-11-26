Нальчик, , 11:53 — REGNUM В Кабардино-Балкарии вновь вырос показатель суточного прироста числа пациентов с подтвержденным коронавирусом. На утро 26 ноября он составил 90 человек, сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике коронавируса.

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Увеличилось на два человека число скончавшихся от COVID-19. Не удалось справиться с болезнью 57-летнему жителю Нальчика и 62-летней жительнице республиканской столицы. Общее количество случаев летального исхода достигло 205.

В ковидные больницы госпитализированы 1415 человек с подтвержденным и неподтвержденным диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии находятся в реанимациях 87 из них.

Всего в Кабардино-Балкарии установлено 12 343 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 9526 пациентов.