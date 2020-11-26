Элиста, , 10:22 — REGNUM В Республике Калмыкия ухудшается эпидемиологическая ситуация. За истекшие сутки возросло число новых носителей коронавируса и резко увеличилась нагрузка на моногоспитали. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 26 ноября.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По оперативным данным, положительный результат теста на коронавирус получили 94 жителя республики (на пять случаев заражения больше, чем днём ранее). Несмотря на выписку 116 пациентов, переболевших COVID-19, нагрузка на стационары увеличилась. Так, медпомощь в больницах получают 523 пациента (днём ранее — 493 человека). На самоизоляции остаются 4 тыс. 284 жителя Калмыкии.

За весь период пандемии в регионе зарегистрировано 11 тыс. 377 случаев заражения коронавирусом, от COVID-19 вылечились 8 тыс. 980 пациентов.

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