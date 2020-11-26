Казань, , 08:42 — REGNUM В ночь с 31 декабря на 1 января рестораны и кафе будут работать до 00:00. Каких-либо послаблений в этот день не планируется. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

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»На сегодняшний день есть запрет на работу развлекательных учреждений и общепита с полуночи до 6 утра. В новогоднюю ночь он отменяться не будет», — отметила она.

Ранее надзорное ведомство рекомендовало региональным властям запретить работу предприятий общепита с 23:00 до 6:00, но впоследствии время закрытия кафе и ресторанов перенесли до 24:00.

ИА REGNUM напоминает, с 31 октября в Татарии запрещено проводить развлекательные мероприятия и оказывать услуги общественного питания в ночное время.

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