Улан-Удэ, , 08:11 — REGNUM Объявленный в Бурятии локдаун, возможно, начал приносить первые результаты. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки здесь выявлено 265 новых случаев заражения коронавирусом. Напомним, в первые дни недели суточный прирост превышал 270.

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Нагляднее ситуация с занятостью коечного фонда. Так, за последние три дня в республике почти на 6% сократилось число пациентов в «ковидных» госпиталях. Если 23 ноября было занято 2323 койки, то к 26 числа — 2193. Занятость снизилась с 82,2% до 76,3%.

«В последние дни в целом отмечается снижение обращаемости в медицинские учреждения республики с подозрением на COVID. Между тем удалось значительно повысить выявляемость, так как ускорился процесс тестирования с применением экспресс-тестов», — отметили глава Минздрава региона Евгения Лудупова.

Добавим, что общее число зарегистрированных случаев заражения в регионе достигло 18 097. Выздоровели к настоящему времени 12 806 пациентов. Скончались от COVID-19 за сутки десять человек, а всего за время пандемии — 398.

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