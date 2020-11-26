Чита, , 07:43 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 26 ноября, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 18 434 человека, причём 263 из них добавились только за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у восьмерых человек. Общее число жертв нового вируса — уже 295 человек.

Из общего числа пациентов моногоспиталей 115 (— 8 за сутки) находятся в тяжелом состоянии, 50 (— 8 за сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 16 362 забайкальца вылечены от коронавируса и сняты с меднаблюдения (+224 пациентов за сутки).

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 25 ноября сообщалось также о восьми жертвах коронавируса.

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