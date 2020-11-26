Москва, , 08:45 — REGNUM Решение Министерства внутренних дел России подготовить ряд нормативных документов, определяющих механизм аннулирования водительских удостоверений, а также результатов экзамена на получение этого документа, вызвало шквал комментариев в сети. Граждане выразили свою точку зрения 25 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

"Нет, ну, а что — разве не правильно аннулировать результаты процедуры, если человек предоставил поддельные документы, квитанцию об оплате, или если не пристегнулся во время тестирования? Почему-то мне в голову вообще никогда не приходит действовать поперек этим простым правилам, так и чего возмущаться-то по их поводу?», — задаётся вопросом Василий Б.

Многие комментаторы отметили позитивную составляющую в опубликованных регламентах. Люди считают, что данные правила позволят улучшить положение на дорогах России и исключат нахождение за рулём неготовых к ответственности личностей.

«Что мне лично стало понятно: раньше если кандидат был уличен в предоставлении поддельных паспорта, медицинской справки или квитанции об оплате госуслуги, то результат экзамена не аннулировался. Нынче все в корне изменилось. Теперь точно светлое будущее не за горами», — считает пользователь «М».

Другие не нашли разницы с тем, как дела с экзаменами на водительское удостоверение обстояли раньше. Люди считают, что данный регламент не привносит ничего нового.

«А в чём существенная разница? Раньше: не сдал экзамен — ждешь несколько месяцев следующего экзамена для пересдачи, сейчас: не сдал, оспорил, ждешь несколько месяцев следующего экзамена для новой попытки сдать? При любом раскладе через 2 недели никто не сможет пойти и пересдать или попробовать снова первый раз сдать, если отменил предыдущий результат. Автошколы сейчас на экзамен один раз в несколько месяцев выходят. И по записи в ГИБДД тоже», — поделился пользователь под псевдонимом Мечта.

Другие нашли некоторые пункты регламента забавными. К примеру, граждане считают смешным тот факт, что водительское удостоверение теперь аннулируется в случае смерти водителя, что не позволяет ему управлять автомобилем.

«Теперь, по новому регламенту, если водитель умер, то водительское удостоверение аннулируется (т.е., водитель мёртвый ездить теперь не может). Ранее такого не было! И когда водитель умирал, водительское удостоверение было действительно и давало право умершему водителю ездить где угодно и когда угодно. Какие интересные изменения в регламенте ГИБДД. В каком дурдоме они это придумали?», — пишет пользователь под псевдонимом «Другое».

Напомним, 25 ноября МВД подготовило ряд нормативных документов, определяющих механизм аннулирования водительских удостоверений, а также результатов экзамена на получение этого документа.