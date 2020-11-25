Село Пелым, Свердловская область, , 20:16 — REGNUM В городском округе Пелым Свердловской области с 19 ноября ищут одного из двоих мужчин, провалившихся на снегоходе под лёд в районе озера Шемпат. Его поиски идут на дне реки Пелым, а также по береговой линии, сообщает региональное управление МЧС.

Только за 24 ноября 11 спасателей обследовали 80 метров дна. Общая площадь обследования составляет 1600 кв. метров. Водолазные работы осложняют завалы в русле реки, а также плохая видимость в воде.

Как сообщало ИА REGNUM, тело одного погибшего уже обнаружили. Также из воды извлекли снегоход.