Москва, , 17:22 — REGNUM Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила создать приложение о домашнем насилии. Об этом 25 ноября она заявила во время онлайн-конференции.

Татьяна Потяева Ombudsman.mos.ru

Новое мобильное приложение, согласно идее омбудсмена, будет принимать жалобы женщин и детей о насилии над ними. Потяева отметила, что приложение позволит сразу определить геопозицию женщины, оказавшейся в трудном положении.

Как сообщало ИА REGNUM, в эпоху коронавируса дети стали чаще обращаться за помощью и консультацией на телефоны доверия в Санкт-Петербурге.

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