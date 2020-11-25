Стокгольм, , 19:09 — REGNUM 24 октября во время пресс-конференции с участием представителей Агентства общественного здравоохранения Швеции произошла настоящая сенсация. Государственный эпидемиолог Андерс Тегнелл наконец-то признал, что Швеция находится в состоянии «второй волны» пандемии коронавируса. Об этом сообщила газета Aftonbladet.

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«Я слегка намерено старался не использовать это словосочетание», — признался Тегнелл в разговоре с журналистами Aftonbladet.

Сейчас в Швеции наблюдается чрезвычайно серьезная эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса, что обычно рассматривается как «вторая волна» пандемии. Однако государственный эпидемиолог Тегнелл не хотел это утверждать и избегал данного словосочетания в интервью. Тем не менее, во время пресс-конференции, предшествующей разговору с журналистами Aftonbladet, Тегнелл, заявил, что Швеция, «возможно», стукнулась со второй волной пандемии.

«Я думаю, что вся концепция вокруг «второй волны» немного сложна, потому что она так сильно связана с тем, как мы наблюдали распространение гриппа во время предыдущих пандемий. На самом деле эта болезнь не распространяется так, как грипп. Так что я старался не использовать это намеренно … Мы можем называть это второй волной COVID-19, но она протекает совершенно иначе, чем вторая волна гриппа», — объяснил Тегнелл.

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