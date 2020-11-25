Куала-Лумпур, , 14:41 — REGNUM Власти Малайзии подтвердили 2188 новых случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Antara.

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"Таким образом, число положительных случаев заражения коронавирусом в Малайзии достигло 58 847. Число активных случаев COVID-19 составляет 14 353 случая», — говорится в заявлении министерства здравоохранения Малайзии.

По данным источника, на данный момент 112 пациентов с COVID-19 проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

Кроме того, эпидемия унесла жизни 341 человека в Малайзии.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии зафиксировали рекордное увеличение числа ежедневных случаев заражения SARS-CoV-2.

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