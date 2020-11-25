Нижний Новгород, , 14:19 — REGNUM Федеральная служба исполнения наказаний в ближайшее время закроет единственную в Нижегородской области исправительную колонию для несовершеннолетних преступников, пишет «Криминальная хроника».

Отмечается, что приказ о расформировании расположенного в Арзамасском районе пенитенциарного учреждения министр юстиции Константин Чуйченко подписал в конце сентября текущего года.

Большинство осужденных подростков, отбывавших в этой колонии срок за свои преступления, переведены в исправительные учреждения других регионов России, а оставшиеся пять заключенных вскоре будут освобождены условно-досрочно или же в связи с окончанием срока наказания.