Джакарта, , 13:42 — REGNUM Глава агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии Двикорита Карнавати напомнил общественности о возникновении проливных дождей во время рождественских и новогодних праздников, сообщает Kompas.

По прогнозам выпадет более 300 миллиметров осадков. Вероятность обильного выпадения осадков ожидается в ряде районов Индонезии, включая побережье Суматры, большую часть Явы, Бали, Западный и Центральный Калимантан, Сулавеси, часть Малуку, часть Западного Папуа.

Обильные осадки также ожидаются с января по март 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии зафиксировали рекордное увеличение числа ежедневных случаев заражения SARS-CoV-2.

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