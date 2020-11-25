Барнаул, , 13:06 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, будут введены ограничения на новогодние праздничные мероприятия. Об этом в ходе состоявшегося накануне, 24 ноября, расширенного заседания Совета Общественной палаты Алтайского края сообщил заместитель председателя регионального правительства Игорь Степаненко.

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Также, по его словам, не исключён и перенос новогодних школьных каникул. Пока же учащиеся посещают учебные заведения в обычном режиме. Ранее их руководители при согласовании с министерством образования и науки края получили возможность самостоятельно принимать решения о переходе на дистанционный режим обучения, если заболеет 20−30% работающего в них персонала. О том, что правительство региона пока не видит необходимости в тотальном локдауне, известила пресс-служба алтайского губернатора.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной: на 25 ноября общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1050 человек (+15 за сутки).

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