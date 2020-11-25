Элиста, , 12:38 — REGNUM Ещё 89 жителей Калмыкии получили положительный результат теста на коронавирус. От этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 25 ноября. Накануне сообщалось о 81 заболевшем COVID-19.

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Как следует из оперативных данных, в Калмыкии зарегистрирован существенный прирост выздоровевших пациентов. Так, выписаны за сутки 153 человека. Тем самым снизилась нагрузка на стационары, где в настоящее время лечение получают 493 пациента. 18 человек находятся в тяжёлом состоянии.

С начала пандемии зарегистрировано 11 тыс. 283 случая заражения коронавирусом среди жителей Калмыкии. Выздоровели 8 тыс. 864 человека. От осложнений, вызванных инфекцией, скончался 131 пациент.

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