Псков, , 12:21 — REGNUM В Псковской области за стуки выявили 178 зараженных коронавирусом, что на три случая больше, чем было выявлено сутками ранее. При этом выздоровели 74 ранее заразившихся жителя (минус 68 к показателю за предыдущие сутки). Об этом 25 ноября сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в Псковской области было выявлено 11 558 зараженных, из них на данный момент 6180 выздоровели, 72 человека умерли.

Как уточнили в оперштабе, в Псковской области в настоящий момент 13 классов в 11 школах закрыты из-за выявленных случаев COVID-19. 304 ученика переведены на дистанционное обучение. В детских садах на карантине по коронавирусу пять групп в четырех дошкольных учреждениях.

«Что касается ОРВИ, то по этому заболеванию цифры за последнюю неделю выросли: закрыто 83 класса в 18 школах, в детских садах на карантине девять групп в шести учреждениях», — резюмировали в оперштабе.

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