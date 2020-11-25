Салехард, , 11:29 — REGNUM В Ямало-Ненецком АО скончались ещё три пациента с коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб автономного округа.

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Двое мужчин, в возрасте 65 и 60 лет, умерли в Ноябрьске. А 71-летняя женщина ушла из жизни в Салехарде. Интенсивная терапия, проведённая им, не принесла результата.

«Ослабленные хроническими заболеваниями, люди не справились с болезнью», — отмечает глава оперштаба Татьяна Бучкова.

Таким образом, общее число умерших на Ямале ковид-пациентов составляет уже 243 человека. Как сообщало ИА REGNUM, с весны в регионе выявили 25 359 заразившихся. Выздоровели уже 17 109 человек.