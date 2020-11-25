Найроби, , 11:21 — REGNUM Медицинские работники в Кении направили правительству страны уведомление о начале 14-дневной забастовки из-за отсутствия безопасных условий труда, передает ВВС Swahili.

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Восемнадцать медсестер умерли от COVID-19 после лечения пациентов с вирусом, сообщил генеральный секретарь профсоюза медицинских работников Кении Сет Паньяко. Он добавил, что после того, как уведомление о забастовке истечет, медицинские работники не вернутся к больным, если их просьбы не будут удовлетворены.

Члены профсоюза также требуют, чтобы правительство объявило пандемию коронавируса профессиональной опасностью и обеспечило работников больниц всесторонним медицинским страхованием. Уведомление медицинских работников было сделано через неделю после того, как уведомление о забастовке по тем же вопросам выпустили врачи.

В настоящее время в Кении зарегистрировано более 70 000 подтвержденных случаев заболевания COVID-19 и более 1000 случаев смерти.

Более 30 медицинских работников умерли после заражения вирусом с тех пор, как в стране подтвердили первый случай заражения коронавирусом в марте.