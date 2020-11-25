Краснодар, , 10:33 — REGNUM Специалисты Краснодарской краевой больницы оказали помощь защитнику испанского клуба «Севилья» Серхио Эскудеро, получившему травму в ходе матча Лиги чемпионов с местным «Краснодаром» 24 ноября. Об этом корреспнденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации края.

Экскудеро во время матча травмировал руку. Футболиста доставили в Краевую клиническую больницу №1. Её врачи провели необходимые исследования и оказали медицинскую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 ноября «Краснодар» принимал на своём поле «Севилью» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу гостей. «Севилья» с 10 очками идёт на втором месте в группе Е, «Краснодар» с одним очком занимает третье место.