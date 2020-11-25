Кэри, США, , 10:25 — REGNUM В «королевской битве» Fortnite появится услуга ежемесячной подписки. Об этом сообщалось 24 ноября на официальном сайте проекта.

Она будет называться «Отряд Fortnite» и предоставлять геймерам разнообразный контент: эксклюзивные облики для персонажей, тысячу В-баксов и актуальный боевой пропуск. Услуга появится в игре уже 2 декабря 2020 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, следующий сезон Fortnite может быть посвящён популярному телесериалу «Мандалорец». Уже известно, что облик главного героя шоу точно появится в игре.

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