Колпино, Санкт-Петербург, , 10:18 — REGNUM После того как всех детей, которых удерживал мужчина в Колпино, вернут матери после обследования, семья намерена вернуться в Архангельскую область. Об этом мать детей Ольга Б. рассказала петербургскому телеканалу «78».

По словам женщины, в Петербург она, ее муж Денис Б. и шесть детей приехали три года назад по желанию мужчины.

«Когда всё закончится, мы вернемся в Архангельск. Дети хотели бы здесь остаться, но другого выхода нет. Там у нас есть родственники, мы сами оттуда», — пояснила Ольга.

Женщина также рассказала, что Денис не раз избивал её, ломал рёбра и нос, но уйти от него она не могла.

«Для меня сейчас главное, что дети в безопасности. Я надеюсь, что всё наладится, а его накажут по полной строгости», — заявила многодетная мать.

Женщина рассказала, что к ее сыновьям ее супруг всегда «нормально относился», поэтому, когда он ее выгнал утром 24 ноября, она была спокойна за детей и уверена, что он их не тронет.

По словам Ольги, Денис сильно изменился месяц назад, когда потерял работу.

«Он пил, много. Всё что произошло — из-за ревности, он ревновал меня ко всем, даже запретил общаться с родственниками. Он тиран», — сказала женщина.

Напомним, 38-летний Денис Б. на протяжении пяти часов удерживал шесть детей в возрасте от трех до 15 лет в их съемной квартире в Колпино, угрожая топором и ножом. Только после беседы с районным прокурором мужчина согласился отпустить детей и сдаться правоохранительным органам. Дети помещены в больницу для обследования. Мужчина задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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